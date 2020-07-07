НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Медведев назвал примерный бюджет «Зенита»
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Sport24.ru
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
  • Матч ТВ
  • Soccer.ru
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о бюджете клуба. Ранее питерцы защитили звание чемпионов страны.В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Медведев назвал примерный бюджет «Зенита»

Спорт-Экспресс 13:30
alt

Медведев: Никого не удовлетворяет количество воспитанников в составе «Зенита»

Нева Спорт 13:26
alt

«Зенит» сменит вектор развития

ProstoProSport 13:09 
реклама
Главное
Новости