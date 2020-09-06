Сборная России по футболу в матчах группового турнира Лиги наций против команд Сербии и Венгрии предстала на поле настоящей командой. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Сборная России в воскресенье в Будапеште обыграла команду Венгрии со счетом 3:2.