Медведев назвал сборную России настоящей командой в Лиге наций
Сборная России по футболу показала себя настоящей командой в двух матча Лиги наций - это главный итог первых двух матчей группового этапа турнира, заявил генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
Сборная России по футболу в матчах группового турнира Лиги наций против команд Сербии и Венгрии предстала на поле настоящей командой. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Сборная России в воскресенье в Будапеште обыграла команду Венгрии со счетом 3:2.