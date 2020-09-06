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Медведев назвал сборную России настоящей командой в Лиге наций
Газета.Ru
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Сборная России по футболу показала себя настоящей командой в двух матча Лиги наций - это главный итог первых двух матчей группового этапа турнира, заявил генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев в беседе с ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
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Александр Медведев: сборная России в матчах Лиги наций была настоящей командой

Сборная России по футболу в матчах группового турнира Лиги наций против команд Сербии и Венгрии предстала на поле настоящей командой. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев. Сборная России в воскресенье в Будапеште обыграла команду Венгрии со счетом 3:2.
ТАСС Спорт 15:26
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Гендиректор «Зенита»: Дзюба был очень полезен в матче сборной России с Венгрией

RT на русском 18:23
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Газета.Ru 16:19
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