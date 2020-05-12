Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней

Как отмечает Александр, слова президента являются отправной точкой к возобновлению тренировок и чемпионата. Медведев отметил, что, соблюдая все предписанные нормы, футбольные клубы смогут вернуться к тренировкам уже в ближайшее время.