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Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
Газета.Ru
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Как отмечает Александр, слова президента являются отправной точкой к возобновлению тренировок и чемпионата. Медведев отметил, что, соблюдая все предписанные нормы, футбольные клубы смогут вернуться к тренировкам уже в ближайшее время.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гендиректор ФК «Зенит»: конец периода нерабочих дней позволит вернуться к тренировкам

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным завершение периода нерабочих дней говорит о том, что выступающие в Тинькофф - Российской премьер-лиге клубы постепенно могут возвращаться к тренировкам. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.
ТАСС Спорт вчера в 13:23
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А. Медведев: заявление Путина отражает то, что мы достигли фазы стабилизации

Чемпионат вчера в 15:58
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Медведев о заявлении Путина: «Оно отражает то, что мы достигли стабилизации. Это позволит вернуться к тренировкам»

Sports.ru вчера в 15:39
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Медведев о заявлении Путина: Это позволяет постепенно вернуться к тренировкам

Нева Спорт вчера в 14:59
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