Медведев оценил заявление Путина о приостановке периода нерабочих дней
Как отмечает Александр, слова президента являются отправной точкой к возобновлению тренировок и чемпионата. Медведев отметил, что, соблюдая все предписанные нормы, футбольные клубы смогут вернуться к тренировкам уже в ближайшее время.В источнике
С чего всё начиналось
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным завершение периода нерабочих дней говорит о том, что выступающие в Тинькофф - Российской премьер-лиге клубы постепенно могут возвращаться к тренировкам. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.