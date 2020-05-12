«Зенит» вернется к тренировкам в ближайшее время
Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда вернется к тренировкам в ближайшее время, так как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным завершение периода нерабочих дней говорит о том, что выступающие в Тинькофф - Российской премьер-лиге клубы постепенно могут возвращаться к тренировкам. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.