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«Зенит» вернется к тренировкам в ближайшее время
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Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда вернется к тренировкам в ближайшее время, так как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, сообщает ТАСС.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гендиректор ФК «Зенит»: конец периода нерабочих дней позволит вернуться к тренировкам

Объявленное президентом РФ Владимиром Путиным завершение периода нерабочих дней говорит о том, что выступающие в Тинькофф - Российской премьер-лиге клубы постепенно могут возвращаться к тренировкам. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.
ТАСС Спорт вчера в 13:23
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В РПЛ смогут тренироваться, Капризов не сыграет в НХЛ-2019/20, а в фигурке переоценили прыжки

Советский спорт 01:03
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А. Медведев: заявление Путина отражает то, что мы достигли фазы стабилизации

Чемпионат вчера в 15:58
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Медведев о заявлении Путина: «Оно отражает то, что мы достигли стабилизации. Это позволит вернуться к тренировкам»

Sports.ru вчера в 15:39
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