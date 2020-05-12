«Зенит» вернется к тренировкам в ближайшее время

Петербургский дневник 9

















Гендиректор петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда вернется к тренировкам в ближайшее время, так как президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, сообщает ТАСС. В источнике