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Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за шутку в адрес «Спартака»
Спорт-Экспресс
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За провокационный комментарий в адрес «Спартака» функционер оштрафован на 200 тысяч рублей, сообщает Sport24.ru.В источнике
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Медведев оштрафован за оскорбление «Спартака»

Спорт день за днем 07:41
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Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за слова о «Спартаке»

Евро-футбол.ру 07:41
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Медведев оштрафован на 200 тысяч рублей за шутку в адрес «Спартака»

Советский спорт 07:32
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