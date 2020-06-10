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Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы»
Газета.Ru
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на недовольство владельца «Спартака» Леонида Федуна решением РФС провести матч 1/2 финала Кубка России между клубами на стадионе в Санкт-Петербурге. По словам Медведева, он отправил Федуну видео с фрагментом фильма «Ирония судьбы».В источнике
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С чего всё начиналось
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Медведев — о словах Федуна, что любые запросы «Зенита» продавливаются: «Я удивлен таким комментарием»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.
Sport24.ru 9 июня в 08:37 
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Медведев отреагировал на слова Федуна о «Зените»

РИА Новости вчера в 14:10
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Медведев: «„Зенит“ с судьями не работает и не назначает их. Слова про Вилкова оставляю на совести Федуна»

Sport24.ru вчера в 11:26 
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Медведев отправил Федуну видео из советской комедии

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