Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на недовольство владельца «Спартака» Леонида Федуна решением РФС провести матч 1/2 финала Кубка России между клубами на стадионе в Санкт-Петербурге. По словам Медведева, он отправил Федуну видео с фрагментом фильма «Ирония судьбы».В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна по поводу проведения матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге.
РИА Новости вчера в 14:10
Спорт день за днем вчера в 11:13