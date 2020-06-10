Медведев ответил Федуну цитатой из «Иронии судьбы»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на недовольство владельца «Спартака» Леонида Федуна решением РФС провести матч 1/2 финала Кубка России между клубами на стадионе в Санкт-Петербурге. По словам Медведева, он отправил Федуну видео с фрагментом фильма «Ирония судьбы».