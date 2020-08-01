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Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Спартак».В источнике
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Подробнее о событии
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Гендиректор «Зенита»: С переходом Кокорина соперничество со «Спартаком» станет интереснее

Телеканал Санкт-Петербург 10:12
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Медведев: мы с Кокориным по телефону договорились, что встретимся на футбольном поле

Футбол России 11:06
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Медведев поздравил Кокорина с переходом в «Спартак»

Metaratings 09:39
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