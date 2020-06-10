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Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»
Петербургский дневник
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза. По словам Медведева, это очередной слух, который не имеет отношения к действительности.В источнике
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С чего всё начиналось
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Гендиректор «Зенита» прокомментировал информацию о возможном приходе Давида Луиса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиса.
Чемпионат 11:21
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Медведев: переход Луиса в «Зенит» — очередной слух

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