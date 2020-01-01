Медведев прокомментировал информацию о переходе Давида Луиза в «Зенит»

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе бразильского защитника лондонского «Арсенала» Давида Луиза. По словам Медведева, это очередной слух, который не имеет отношения к действительности.