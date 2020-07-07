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Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна
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Гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался по поводу сымитированного полового акта Дзюбой и Азмуном в раздевалке. Оба спортсмена эмоционально отреагировали на победу в РПЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Медведев: «Зенит» в Лиге чемпионов должен быть гибким и вариативным

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки.
ТАСС Спорт вчера в 12:04
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Бывший защитник «Спартака» оценил слова Медведева, отреагировавшего на видео с Азмуном и Дзюбой

Metaratings 02:37
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«Так будет со „Спартаком“ в Кубке». В «Зените» отреагировали на имитацию секса Дзюбы и Азмуна

Sport.ru вчера в 14:59
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Медведев – о непристойном поведении Дзюбы: «Он намекал на то, что будет со «Спартаком»

78.ru вчера в 14:34
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