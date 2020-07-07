Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна
Гендиректор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев высказался по поводу сымитированного полового акта Дзюбой и Азмуном в раздевалке. Оба спортсмена эмоционально отреагировали на победу в РПЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки.