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Медведев прокомментировал «половой акт» Дзюбы и Азмуна
Soccernews.ru
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает допустимой ту сцену, которую изобразили нападающие его клуба Артем Дзюба и Сердар Азмун при праздновании чемпионства России. После триумфа в матче 26-го тура против «Краснодара» (4:2) Дзюба и Азмун имитировали половой акт в раздевалке.В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Медведев: «Зенит» в Лиге чемпионов должен быть гибким и вариативным

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью ТАСС рассказал, за счет чего петербургский футбольный клуб стал чемпионом России второй год подряд, отметил, какие ошибки нельзя допускать в Лиге чемпионов, и предположил, через сколько лет в основном составе команды могут появиться воспитанники клубной системы подготовки.
ТАСС Спорт 12:04
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«Так будет со „Спартаком“ в Кубке». В «Зените» отреагировали на имитацию секса Дзюбы и Азмуна

Sport.ru 14:59
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Медведев – о непристойном поведении Дзюбы: «Он намекал на то, что будет со «Спартаком»

78.ru 14:34
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Медведев о видео из раздевалки «Зенита»: «Дзюба намекал на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче»

BetOn 14:12
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