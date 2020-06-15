Медведев прокомментировал слухи о новой должности Аршавина в «Зените»
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Аршавина заместителем спортивного директора клуба.В источнике Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Все будем решать после завоевания титула.Газета.Ru05:51
С чего всё начиналось
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что бывший футболист сине-бело-голубых Андрей Аршавин станет заместителем спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты. Ранее об этом сообщил инсайдер Нобель Арустамян.