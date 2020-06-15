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Медведев прокомментировал слухи о новой должности Аршавина в «Зените»
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Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Аршавина заместителем спортивного директора клуба.В источнике
Александр Медведев
Пока не выиграем титул, никаких изменений в команде и клубе не будет. Мы ни с кем не ведем переговоры. Все будем решать после завоевания титула.Газета.Ru05:51
С чего всё начиналось
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Медведев прокомментировал слухи о назначении Аршавина заместителем спортивного директора «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что бывший футболист сине-бело-голубых Андрей Аршавин станет заместителем спортивного директора петербургского клуба Хавьера Рибалты. Ранее об этом сообщил инсайдер Нобель Арустамян.
Sport24.ru 05:33 
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Медведев отреагировал на слухи о назначении Аршавина заместителем спортивного директора «Зенита»

Матч ТВ 06:41
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Медведев отреагировал на слухи о назначении Аршавина заместителем спортивного директора «Зенита»

Sportbox.RU 06:41
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Медведев ответил, станет ли Аршавин заместителем спортивного директора «Зенита»

Sport.ru 06:14
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