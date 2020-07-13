Медведев прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Ловрену

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену. Сообщалось, что 31-летний защитник может присоединится к команде Сергея Семака на правах свободного агента после расторжения контракта с «Ливерпулем».