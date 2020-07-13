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Медведев прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Ловрену
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену. Сообщалось, что 31-летний защитник может присоединится к команде Сергея Семака на правах свободного агента после расторжения контракта с «Ливерпулем».В источнике
С чего всё начиналось
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«В „Зенит“ пол-Европы отправляют». Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе Ловрена

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба к защитнику «Ливерпуля» Деяну Ловрену.
Sport24.ru 06:18 
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Ловрен и новый Заболотный. «Зенит» рискует на трансферном рынке

Soccer.ru 09:00
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Медведев: Ловрен? У нас в «Зенит» пол-Европы отправляют

Футбол России 07:46
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Медведев прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к Ловрену

Metaratings 06:29
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