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Медведев рассказал о будущем Кокорина в «Зените»
Metaratings
  • Телеканал 360°1:00
Петербургский «Зенит» не ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о новом контракте, сообщает soccer.ru. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что форвард проведет остаток сезона в «Сочи».В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин останется в аренде в «Сочи» до конца чемпионата

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, находившийся с февраля в аренде в "Сочи", останется там до фактического окончания сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.
ТАСС Спорт вчера в 15:08
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