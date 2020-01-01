Медведев рассказал о будущем Кокорина в «Зените»
Петербургский «Зенит» не ведет переговоры с нападающим Александром Кокориным о новом контракте, сообщает soccer.ru. Генеральный директор клуба Александр Медведев заявил, что форвард проведет остаток сезона в «Сочи».В источнике
С чего всё начиналось
Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин, находившийся с февраля в аренде в "Сочи", останется там до фактического окончания сезона. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор санкт-петербургского клуба Александр Медведев.