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Медведев рассказал о возможных бесплатных трансляциях матчей РПЛ
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Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможных бесплатных показов матчей чемпионата России после возобновления сезона.В источнике
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Медведев - о бесплатном показе матчей: даже 300 рублей подписки - это существенная сумма

Футбол России 11:27
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Медведев рассказал о возможных бесплатных трансляциях матчей РПЛ

Metaratings 11:02
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Гендиректор «Зенита» о показе матчей РПЛ: «Есть вероятность футбола в открытом доступе. 300 рублей – существенная сумма»

Sports.ru 10:42
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