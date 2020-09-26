Медведев серьезно поговорил с Семаком и игроками «Зенита»
Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что серьезно поговорил с главным тренером команды Сергеем Семаком и рядом футболистов после того, как действующие чемпионы России попали в полосу неудач. Судя по словам Медведева, разговор возымел эффект.В источнике
С чего всё начиналось
Разгромную победу петербургского "Зенита" над "Уфой" со счетом 6:0 в матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) не стоит называть победой на классе. Такое мнение генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказал ТАСС.
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