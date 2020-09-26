Медведев серьезно поговорил с Семаком и игроками «Зенита»

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что серьезно поговорил с главным тренером команды Сергеем Семаком и рядом футболистов после того, как действующие чемпионы России попали в полосу неудач. Судя по словам Медведева, разговор возымел эффект.