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Российская газетаРоссийская газета
Медведев не смог выйти в финал US Open
Life.ru
  • Москва 245:06
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале россиянин уступил Доминику Тиму из Австрии.В источнике
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