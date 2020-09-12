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Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму в полуфинале турнира серии Большого шлема — US Open.В источнике
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