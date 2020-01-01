НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Зенит» проявляет интерес к Жоау Мариу«Саутгемптон» может подписать Кузяева на замену Хёйбьергу«Локомотив» предлагает Манджукичу контракт на 3 млн евро в годДалер Кузяев не перейдет в «Алавес»«Коньяспор» может подписать КузяеваГлавноеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураУ семи футболистов «Ротора» обнаружили коронавирусГран-при Тосканы был остановлен после двух аварийХаритонов нокаутировал Уильямса во втором раунде«Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемСпорт-ЭкспрессМедведев заявил, что Кузяев может остаться в «Зените»Нева Спорт10Нева СпортBookmaker-ratings.ruМатч ТВSports.ruZenit-fk.ruЕвро-футбол.руФутбол РоссииГЛАС.RUГазета.RuRT на русскомГенеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что полузащитник Далер Кузяев может остаться в команде.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Александр Медведев: «Есть вероятность, что Кузяев останется в „Зените“»Матч ТВ 06:22Александр Медведев: «Есть вероятность, что Кузяев останется в „Зените“»Sportbox.RU 06:22В «Зените» подтвердили факт переговоров с КузяевымMetaratings 06:19рекламаЕщё по теме«Зенит» проявляет интерес к Жоау Мариу«Саутгемптон» может подписать Кузяева на замену Хёйбьергу«Локомотив» предлагает Манджукичу контракт на 3 млн евро в годДалер Кузяев не перейдет в «Алавес»«Коньяспор» может подписать КузяеваГлавноеЦСКА и «Спартак» сыграют в центральном матче седьмого тураУ семи футболистов «Ротора» обнаружили коронавирусГран-при Тосканы был остановлен после двух аварийХаритонов нокаутировал Уильямса во втором раунде«Локомотив» согласовал размер зарплаты с МанджукичемНовости