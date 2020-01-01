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Медведев заявил, что Кузяев может остаться в «Зените»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал, что полузащитник Далер Кузяев может остаться в команде.В источнике
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Подробнее о событии
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Александр Медведев: «Есть вероятность, что Кузяев останется в „Зените“»

Матч ТВ 06:22
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Александр Медведев: «Есть вероятность, что Кузяев останется в „Зените“»

Sportbox.RU 06:22
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В «Зените» подтвердили факт переговоров с Кузяевым

Metaratings 06:19
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