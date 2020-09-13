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Медведева призналась, что не успела подготовить произвольную программу
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Все остальные элементы Медведева исполнила без ошибок. Ранее Медведева трижды ошиблась в своей произвольной программе на открытых прокатах сборной России.В источнике
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Щербакова не намерена останавливаться на одном четверном прыжке

Газета.Ru 14:16
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Анна Щербакова: «Я прыгаю и лутц, и флип, но они пока не готовы настолько, чтобы наполнять программу несколькими четверными»

Sportbox.RU 12:04
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Анна Щербакова: «Я прыгаю и лутц, и флип, но они пока не готовы настолько, чтобы наполнять программу несколькими четверными»

Матч ТВ 12:04
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