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Мэддисон объяснил, почему Дзюбу везде освистывают и шлют на три буквы
Metaratings
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Евро-футбол.ру
Видеоблогер и стример Илья Мэддисон высказался о нападающем «Зенита» и сборной России Артеме Дзюбе.В источнике
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Мэддисон объяснил, почему Дзюбу везде освистывают и шлют на три буквы

Metaratings 05:08
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Мэддисон: «Дзюба - один из самых ненавидимых людей в России, недаром его везде шлют на три буквы»

Евро-футбол.ру 03:46
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Блогер Мэддисон: Дзюба - это один из самых ненавидимых людей в России

Газета.Ru вчера в 23:21
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