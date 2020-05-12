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Мэр Лондона выступил против возобновления чемпионата Англии
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Мэр Лондона Садик Хан считает, что возобновлять сезон в Англии в ближайшее время слишком опасно.В источнике
Подробнее о событии
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Мэр Лондона выступил против возобновления чемпионата Англии

Sport24.ru 11:03 
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Мэр Лондона выступил против возобновления сезона в чемпионате Англии

Чемпионат 10:21
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Мэр Лондона считает преждевременным возобновление футбольного сезона

Вести.Ru 09:19
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