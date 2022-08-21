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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Мележиков заявил, что у «Спартака» не получилась игра в матче с «Динамо»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на поражение в матче с «Динамо».
Soccer.ru
Мележиков сказал ТАСС, что у «красно-белых» в целом получилась не самая удачная игра.
LiveResult.Ru
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков после шести туров.
Спорт-Экспресс
27 августа красно-белые сыграют с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.
Спорт-Экспресс

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Мележиков: «Что не получилось? Игра не получилась»
Soccer.ru02:25
Мележиков заявил, что у «Спартака» не получилась игра в матче с «Динамо»
Спорт-Экспресс02:14
Мележиков считает, что у «Спартака» не получилась игра в матче с «Динамо»
ТАСС Спорт02:01
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