Спорт-ЭкспрессМележиков заявил, что у «Спартака» не получилась игра в матче с «Динамо»Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на поражение в матче с «Динамо».Soccer.ruМележиков сказал ТАСС, что у «красно-белых» в целом получилась не самая удачная игра.LiveResult.Ru«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 13 очков после шести туров.Спорт-Экспресс27 августа красно-белые сыграют с «Факелом» в 7-м туре РПЛ.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМележиков: «Что не получилось? Игра не получилась»Soccer.ru02:25Мележиков заявил, что у «Спартака» не получилась игра в матче с «Динамо»Спорт-Экспресс02:14Мележиков считает, что у «Спартака» не получилась игра в матче с «Динамо»ТАСС Спорт02:01Показать все источникиОценить