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Лоренсо Мельгарехо может продолжить карьеру в Турции
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Парагвайский футболист вступил в ряды москвичей в феврале 2016 года. До "Спартака" Мельгарехо выступал в составе "Кубани"В источнике
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Мельгарехо: хочу остаться в Европе еще на год или два

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Мельгарехо может продолжить карьеру в Турции

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