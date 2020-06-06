Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб

Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай. Футболист начал поиски новой команды. Ранее агент Мельгарехо объявил об уходе парагвайца из московского клуба.