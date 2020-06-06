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Мельгарехо вернулся в Парагвай и начал искать новый клуб
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Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо вернулся в Парагвай. Футболист начал поиски новой команды. Ранее агент Мельгарехо объявил об уходе парагвайца из московского клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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Мельгарехо вернулся в Парагвай и скоро определится с новым клубом

Sports.ru 03:45
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Мельгарехо, с которым «Спартак» не стал продлевать контракт, вернулся в Парагвай

Sport24.ru 03:29 
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Источник: Мельгарехо вернулся в Парагвай и будет искать новый клуб

Спорт-Экспресс 03:22
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