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Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
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Футболист московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал о своем будущем в столичном клубе, передает Ultima Hora.В источнике
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Мельгарехо заявил, что уйдет из «Спартака»

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Мельгарехо: «Скорее всего, я покину „Спартак“»

Soccer.ru 16:26 
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Мельгарехо сообщил, что близок к уходу из «Спартака»

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