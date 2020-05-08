НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеБоец UFC сдал положительный тест на коронавирус за день до турнираТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоВалуев отреагировал на попадание Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»Орешкин стал председателем совета директоров клуба ЦСКАКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка ГагаринаГазета.RuМельгарехо: я могу покинуть «Спартак»Футбол России9Футбол РоссииSports.ruFootball-fun.ruСпорт-ЭкспрессЕвро-футбол.руLiveSport.ruГазета.RuSportbox.RUМатч ТВФутболист московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал о своем будущем в столичном клубе, передает Ultima Hora.В источнике Комментировать6Подробнее о событии Агент подтвердил, что Мельгарехо ведет переговоры с другими клубамиБомбардир.ру 02:54Агент Мельгарехо: сейчас мы ведём диалог со многими клубамиФутбол России 02:34Агент Мельгарехо подтвердил, что игрок близок к уходу из «Спартака»Sportbox.RU вчера в 21:58рекламаГлавноеБоец UFC сдал положительный тест на коронавирус за день до турнираТутберидзе прокомментировала уход Трусовой к ПлющенкоВалуев отреагировал на попадание Усика и Ломаченко в базу «Миротворца»Орешкин стал председателем совета директоров клуба ЦСКАКХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка ГагаринаНовости