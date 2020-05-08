НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
Футбол России
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Sports.ru
  • Спорт-Экспресс
  • LiveSport.ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
Футболист московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал о своем будущем в столичном клубе, передает Ultima Hora.В источнике
Подробнее о событии
alt

Мельгарехо сообщил, что, скорее всего, покинет «Спартак» летом

РИА Новости 17:49
alt

Мельгарехо сообщил, что, скорее всего, покинет «Спартак»

Sports.ru 17:47
alt

Мельгарехо сообщил, что близок к уходу из «Спартака»

Матч ТВ 16:20
реклама
Главное
Новости