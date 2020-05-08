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Газета.RuГазета.Ru
Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
Футбол России
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Футболист московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал о своем будущем в столичном клубе, передает Ultima Hora.В источнике
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Агент Мельгарехо: «Мы ведём диалог со многими клубами»

Soccer.ru 20:48 
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Агент Мельгарехо прокомментировал информацию о вероятном уходе клиента из «Спартака»

Чемпионат 20:11
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Мельгарехо сообщил, что, скорее всего, покинет «Спартак»

Sports.ru 17:47
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