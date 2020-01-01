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Мелкадзе перейдет в «Ахмат» в аренду
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Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе проведет следующий сезон в «Ахмате», сообщает «Чемпионат». Грозненский клуб арендует 23-летнего игрока на один год. Прошлый сезон РПЛ Мелкадзе провел в аренде в «Тамбове».В источнике
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С чего всё начиналось
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Мелкадзе перейдёт в «Ахмат» на правах аренды

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перейдёт в «Ахмат» в аренду на сезон. Прошедшую кампанию 23-летний Георгий Мелкадзе начинал в «Спартаке», а 1 сентября 2019 года его арендовал «Тамбов».
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