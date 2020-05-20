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Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение
Вестник Кавказа
  • Известия0:43
На протяжении нескольких последних дней Хабиб находится на связи с президентом России Владимиром Путиным. Он дал обещание, что Абдулманап получит лучшее лечение.В источнике
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Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал Хабибу, что его отец получит лучшее лечение

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Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб на связи с президентом. Он обещал, что его отец получит лучшее лечение»

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