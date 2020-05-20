Менеджер Нурмагомедова: Путин пообещал отцу Хабиба лучшее лечение

На протяжении нескольких последних дней Хабиб находится на связи с президентом России Владимиром Путиным. Он дал обещание, что Абдулманап получит лучшее лечение.