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Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла в гостях «Айнтрахт»
РБК
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Айнтрах с 28 очками расположился на 13-м месте. В следующем туре Боруссия на своем поле встретится с Байер, а Айнтрахт на выезде сыграет против Баварии.В источнике
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«Боруссия» из Менхенладбаха победила «Айнтрахт» и вышла на третье место

Спорт-Экспресс 14:33
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Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Айнтрахт» и вышла на третье место в Бундеслиге

Матч ТВ 14:28
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«Боруссия» М на выезде обыграла «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Sport24.ru 14:25 
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