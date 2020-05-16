Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла в гостях «Айнтрахт»

Айнтрах с 28 очками расположился на 13-м месте. В следующем туре Боруссия на своем поле встретится с Байер, а Айнтрахт на выезде сыграет против Баварии.