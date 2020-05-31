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Менхенгладбахская «Боруссия» разгромила «Унион» благодаря дублю Тюрама
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Мёнхенгладбахская "Боруссия" разгромила "Унион Берлин" в матче 29-го тура чемпионата Германии по футболу.В источнике
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Менхенгладбахская «Боруссия» дома разгромила «Унион»

Советский спорт 12:28
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Гладбахская «Боруссия» разгромила «Унион», Тюрам сделал дубль

Спорт-Экспресс 11:27
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Дубль Тюрама принес менхенгладбахской «Боруссии» победу над «Унионом»

Sportbox.RU 11:25
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