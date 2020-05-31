Дубль Тюрама помог менхенгладбахской «Боруссии» разгромить «Унион»

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала домашнюю победу над берлинским «Унионом» (4:1) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Счет в матче был открыт на 17-й минуте.