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Меркулов объявил об уходе из «Урала» сценой из «Гарри Поттера»
КП - Екатеринбург
  • КП - Екатеринбург0:14
Футболист Михаил Меркулов сообщил в своем Instagram об уходе из екатеринбургского "Урала", сопроводив сообщение сценой из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната".В источнике
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