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Друг Мертенса рассказал, что игрок мог перейти в «Зенит»
ИноПроСпорт
  • ИноПроСпорт
  • Нева Спорт
  • Футбол России
  • Спорт-Экспресс
  • Soccernews.ru
Певец Андреа Саннино, который дружит с нападающим "Наполи" Дрисом Мертенсом рассказал, что игрок мог оказаться в "Зените".В источнике
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Друг Мертенса рассказал, что игрок мог перейти в «Зенит»

Футбол России 11:02
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Мертенс мог перейти в «Зенит»

Soccer.ru 10:58 
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Друг Мертенса: Дрис ранее решил не переходить в «Зенит», потому что ненавидит холод

Чемпионат 10:34
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