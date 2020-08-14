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Мещеряков анонсировал переход нового футболиста в «Локомотив»
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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков сообщил, что вскоре будет объявлено о новом трансфере.В источнике
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Мещеряков: в ближайшее время объявим об усилении «Локомотива»

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