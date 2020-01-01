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Мещеряков анонсировал переход нового футболиста в «Локомотив»
Матч ТВ
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  • Газета.Ru
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Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков сообщил, что вскоре будет объявлено о новом трансфере.В источнике
Подробнее о событии
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«Вот-вот будет усиление». «Локомотив» анонсировал трансферы

Матч ТВ 02:01
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«Вот-вот будет усиление». «Локомотив» анонсировал трансферы

Sportbox.RU 02:01
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Мещеряков анонсировал переход нового футболиста в «Локомотив»

RT на русском 01:52
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