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Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина.В источнике
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Сёмин не знает, предложит ли «Локомотив» ему новый контракт

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Экс-президент «Локомотива» — о продлении контракта с Сёминым: многое будет зависеть от результатов весной

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