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Карпин может возглавить «Локомотив»
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Наставник "Ростова" Валерий Карпин может возглавить московский "Локомотив", сообщает Tuttomercatoweb. Отмечается, что переговоры идут уже несколько недель, но стороны еще не достигли соглашения.В источнике
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