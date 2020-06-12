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Мещеряков объяснил отказ «Локомотива» от трансфера Дзюбы
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему в 2017 году клуб не стал подписывать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.В источнике
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