Мещеряков объяснил отказ «Локомотива» от трансфера Дзюбы

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил, почему в 2017 году клуб не стал подписывать контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.