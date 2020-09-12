Мещеряков отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» к Кузяеву

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что «железнодорожники» проявляют интерес к полузащитнику Далеру Кузяеву. В источнике