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Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» к его отставке
ODDS.ru
  • Телеканал 360°0:33
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.В источнике
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С чего всё начиналось
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
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Фанаты «Локомотива» требуют отставки Кикнадзе и Мещерякова. Совету директоров все равно

Sport24.ru 15:35 
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В «Локомотиве» отреагировали на призыв фанатов отправить руководство в отставку

Матч ТВ 12:37
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В «Локомотиве» отреагировали на призыв фанатов отправить руководство в отставку

Sportbox.RU 12:37
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