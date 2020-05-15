Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставке
Председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков ответил на призыв болельщиков отправить в отставку его и генерального директора команды Василия Кикнадзе. 14 мая в «Локомотиве» сообщили о решении не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.В источнике
С чего всё начиналось
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на призыв фанатов московского клуба отправить в отставку его и генерального директора «железнодорожников» Василия Кикнадзе.
Sportbox.RU вчера в 12:37