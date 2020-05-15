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Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставке
Газета.Ru
  • Телеканал 360°0:33
Председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков ответил на призыв болельщиков отправить в отставку его и генерального директора команды Василия Кикнадзе. 14 мая в «Локомотиве» сообщили о решении не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.В источнике
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С чего всё начиналось
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК вчера в 12:22
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Фанаты «Локомотива» требуют отставки Кикнадзе и Мещерякова. Совету директоров все равно

Sport24.ru вчера в 15:35 
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В «Локомотиве» отреагировали на призыв фанатов отправить руководство в отставку

Матч ТВ вчера в 12:37
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В «Локомотиве» отреагировали на призыв фанатов отправить руководство в отставку

Sportbox.RU вчера в 12:37
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