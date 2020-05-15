Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локомотива» об его отставке

Председатель совета директоров московского ФК «Локомотив» Анатолий Мещеряков ответил на призыв болельщиков отправить в отставку его и генерального директора команды Василия Кикнадзе. 14 мая в «Локомотиве» сообщили о решении не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.